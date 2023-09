ChatGPT kan snart både se og høre deg

HQ

Hvis du er bekymret for den raske utviklingen av kunstig intelligens, bør du kanskje ikke lese denne nyheten. For OpenAI, utvikleren av ChatGPT-teknologien, har nå kunngjort en oppdatering av ChatGPT som gjør det mulig for den å se, høre og snakke tilbake til deg.

Stemme- og bildefunksjonene skal etter sigende gi et "mer intuitivt grensesnitt ved at du kan føre en stemmesamtale eller vise ChatGPT hva du snakker om", og kan brukes til å ta et bilde av et landemerke eller innsiden av kjøleskapet ditt for å diskutere med AI-en om henholdsvis landemerkehistorien eller hva du bør spise til middag.

Funksjonene vil bli tilgjengelige for ChatGPT-medlemmer på Plus og Enterprise i løpet av de neste ukene, med tale kun tilgjengelig på iOS og Android, mens bilder vil være tilgjengelig på alle plattformer. Kort tid etter vil funksjonene også bli tilgjengelige for flere brukere og utviklere.

Blogginnlegget som kunngjør oppdateringen, viser til og med hvordan disse funksjonene kan brukes, og det er faktisk veldig imponerende.