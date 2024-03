Cheech og Chong kommer til Call of Duty i tide til 4/20.

HQ

Det er vanskelig å si hvilken identitet Call of Duty egentlig skal ha i disse dager, ettersom skytespillet har så mange rare og fantastiske skins og kosmetikk at den forankrede militære handlingen har blitt skjøvet til veikanten. Dette kommer til å bli enda tydeligere i den kommende tredje sesongen av Call of Duty: Modern Warfare III/Call of Duty: Warzone 2.0/Call of Duty: Warzone Mobile, ettersom en samling nye temaskinn debuterer igjen.

Activision feirer ikke bare ankomsten av Godzilla x Kong: The New Empire med Godzilla-, Skar King og Shimo-skins, men markerer også den årlige 4/20 med mer gressrelatert våpenkosmetikk og Cheech og Chong som spillbare Operators. Snoop Dogg kommer til og med tilbake til butikken for å markere 20. april, noe som betyr at du kan nyte dagen sammen med noen av de mest beryktede marihuana-elskerne.

Den nye sesongen kommer 3. april, og vil også inneholde en rekke andre nyheter, blant annet en fornyet og oppdatert Rebirth Island, nye spillmoduser, flere våpen og så videre. Du kan lese om alt dette i det enorme blogginnlegget her, eller se kjøreplanen for den nye sesongen nedenfor.

