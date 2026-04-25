Chelsea flytter kvinnefotballkampene i Women's Super League til Stamford Bridge

Chelsea vil gi et stort løft til sitt kvinnelag, og de har annonsert at alle kampene i Women Super League vil bli spilt på Stamford Bridge neste sesong (13 hjemmekamper). Det kommer i tillegg til kampene i Women's Champions League som allerede spilles på hovedstadionet for første gang denne sesongen, med 40 000 seter.

Frem til denne sesongen brukte damelaget Kingsmeadow, som også brukes til akademiet, med en mye mindre kapasitet på 4 850 personer. Chelsea blir det fjerde topplaget i England som flytter damelaget sitt til hovedstadionet, noe som øker kapasiteten betraktelig og forbedrer atmosfæren under kampene.

Fire kamper denne sesongen ble spilt på Stamford Bridge, og en kamp mot Arsenal i januar trakk 30 545 tilskuere.

Spillerne skrev et brev til fansen: "Dette øyeblikket er ikke bare for oss. Det er for alle spillere som har båret Chelsea-merket. Det er for hver eneste person som har drevet kvinnefotballen fremover. Det er for alle supportere som har vært med oss på vår utrolige reise".

Chelsea F.C. Women, som ble grunnlagt i 1992, har vunnet Women's Super League åtte ganger, inkludert alle titlene siden 2019/20 (selv om de denne sesongen vil tape for Manchester City, som leder med ni poeng med tre kamper igjen).