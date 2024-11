Chelsea fordømmer homofobiske kommentarer mot Sam Kerr etter at hun kunngjorde partnerens graviditet

HQ

Chelsea- og Australia-spissen Sam Kerr kunngjorde forrige mandag at hennes partner, midtbanespilleren Kristie Mewis fra West Ham og USA, var gravid. Instagram-innlegget fikk over 300 000 likes og mange gratulasjoner fra andre fotballspillere, men også mange homofobiske kommentarer rettet mot Kerr og Mewis.

Chelsea publiserte en uttalelse der de beklaget de "uakseptable og hatefulle homofobiske kommentarene". "Det er ingen plass i samfunnet for noen form for diskriminering, og vi vil ikke akseptere noen form for krenkelser rettet mot våre spillere, ansatte eller supportere. Vi er ekstremt stolte av å være en mangfoldig, inkluderende klubb som feirer og ønsker velkommen mennesker fra alle kulturer, samfunn og identiteter".

Chelsea-manager Sonia Bompastor uttrykte også sin fulle støtte til Sam på pressekonferansen før onsdagens Champions League-kamp mot Celtic. "Det er helt sprøtt for meg å forstå hvordan folk kan reagere på denne måten", sa hun, og foretrakk å fokusere på det positive. "Som mamma kan jeg ikke tenke på noe annet. Som kvinne, å få muligheten til å bli mamma, det er den beste nyheten du kan få i livet ditt", ifølge BBC.

Chelseas forsvarsspiller Millie Bright gikk lenger, og sa at hun gjerne skulle sett at det ble gjort mer med denne atferden. "Jeg har alltid sagt at sosiale medier kan være det beste eller det verste i verden, og at hvis jeg ikke var fotballspiller, ville jeg sluttet med sosiale medier på et blunk".