Chelsea og Enzo Fernández slutter fred etter kontroversielle Madrid-kommentarer

Chelsea og Enzo Fernández har sluttet fred og straffen hans er trukket tilbake, så midtbanespilleren vil spille mot Manchester City på søndag likevel. Agenten hans forklarte til Top Mercato at de to partene har sluttet fred og at alt er løst, og den argentinske spilleren ba om unnskyldning til sine lagkamerater og innrømmet at hans uttalelser ikke var ideelle.

Det hele startet da Fernández var med Argentina i landslagspausen. Han sa at han gjerne ville bo i Madrid, "som ligner på Buenos Aires", men det var en klar hentydning til Real Madrid, noe som naturligvis ikke falt i god jord hos Chelsea-fansen, og det falt heller ikke i god jord internt.

Real Madrid er på utkikk etter en midtbanespiller, og det har blitt rapportert at Fernández er et av deres mål for sommeren, men 25-åringen har en lang kontrakt med Premier League-laget frem til 2032. Han er estimert til å være verdt rundt 100 millioner pund, men klubben skal ikke ha forsøkt å selge ham.

Liam Rosenior, Chelsea-manager, mente at spilleren "gikk over streken" og viste manglende respekt for klubben, og satte ham på benken i FA-cupkampen forrige helg (som Chelsea vant 7-0 mot Port Vale, det dårligste laget i tredjedivisjon). Det ble annonsert at han også ville gå glipp av neste søndags kamp i Premier League mot Manchester City, men ifølge Fernández' agent er alt løst med klubben, og midtbanespilleren vil være en del av troppen.