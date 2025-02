Chelsea-spissen Sam Kerr frikjent for rasistisk trakassering

HQ

Chelsea-spissen Sam Kerr har blitt frikjent for en sak om rasistisk trakassering, da hun kalte en politibetjent i London for "dum og hvit". Hendelsen fant sted 30. januar 2023.

Ifølge påtalemyndigheten plukket en taxi opp Kerr og hennes forlovede Kristie Mewis etter å ha drukket på en bar. Da passasjerene forsøkte å knuse et glass i drosjen, ringte sjåføren politiet, som ba ham om å kjøre fotballspilleren og hennes partner til politistasjonen i stedet for hjem.

På politistasjonen sa Kerr at de følte at de ble kidnappet da drosjesjåføren ikke ville kjøre dem hjem, og at det var derfor de knuste vinduet på bilen. I en krangel med politibetjenten kalte Kerr ham "hvit og dum", og det er grunnen til at hun blir siktet for rasistisk krenkelse. Betjenten sa at han følte seg "sjokkert, opprørt og ydmyket", ifølge BBC.

To år senere har juryen erklært henne ikke skyldig i rasistisk trakassering. "Selv om jeg beklager at jeg uttrykte meg dårlig på det som var en traumatisk kveld, har jeg alltid hevdet at jeg ikke hadde til hensikt å fornærme eller skade noen, og jeg er takknemlig for at juryen var enstemmig enig", sier den australske fotballspilleren.

"Jeg prøvde å uttrykke at på grunn av den makten og de privilegiene de hadde, ville de aldri behøve å forstå hva vi nettopp hadde gjennomgått og den frykten vi hadde for våre liv", og jeg hadde aldri til hensikt å bruke hvithet som en fornærmelse.