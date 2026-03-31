Chicago Bulls gir avkall på vakt Jaden Ivey etter homofobiske kommentarer på Instagram

Chicago Bulls har kunngjort at de har skilt lag med Jaden Ivey, den 24 år gamle guarden som ble byttet bort fra Detroit Pistons 3. februar, på grunn av "oppførsel som er skadelig for laget". Ivey la ut en Instagram-live 30. mars der han sa at "Pride Month is unrighteousness".

Han sa "Verden proklamerer LGBTQ, ikke sant? De proklamerer Pride Month, og det gjør NBA også. De viser det til verden. De sier: 'Kom og bli med oss i Pride-måneden for å feire urettferdigheten'. De proklamerer det på reklametavlene. De proklamerer det på gatene. Urettferdighet."

Ivey var opprinnelig nr. 5-valget i 2022, men kneskader hindret ham i å spille mye. Han ble tradet fra Pistons rett før trade deadline i februar, og spilte bare fire kamper før han ble satt på sidelinjen på grunn av en kneskade. Ifølge ESPN var han åpen om sin kristne tro og var "forkynnende" i garderoben.

I løpet av Instagram-livet sitt snakket han i timevis om religion, abort, antikatolicisme og LHBT-rettigheter. Etter kommentarene hans kan det bli vanskelig for ham å finne et nytt NBA-lag som er villig til å ansette ham.