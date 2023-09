Chicken Run: Dawn of the Nugget kommer på Netflix i desember

Aardman er kjent for mange forskjellige filmer og figurer, først og fremst Wallace & Gromit, men et av animasjonsstudioets første og mest ikoniske verk er Chicken Run. Filmen hadde premiere i 2000, og nå, over 20 år senere, er animasjonsteamet tilbake med en oppfølger.

Filmen, som har fått navnet Chicken Run: Dawn of the Nugget, får sin debut på Netflix 15. desember 2023, og i forkant av denne datoen er det nå sluppet en trailer som gir et inntrykk av historien som skal fortelles. Se den nedenfor.

HQ

Netflix beskriver handlingen i filmen på følgende måte: "For Ginger og flokken står alt på spill når farene i menneskenes verden kommer hjem til dem; de skyr ingen midler, selv om det betyr at de må sette sin egen hardt tilkjempede frihet på spill for å redde kyllingene. Denne gangen bryter de seg inn!"

Gleder du deg til Chicken Run: Dawn of the Nugget?