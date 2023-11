Chicken Run: Dawn of the Nugget-trailer varsler om et eggstravagant eventyr

HQ

Om mindre enn en måned kan fans av stop-motion-animasjonsstudioet Aardman endelig se det Bristol-baserte selskapets etterlengtede oppfølger Chicken Run. Den 15. desember debuterer nemlig Chicken Run: Dawn of the Nugget på Netflix, og med den følger et helt nytt og sjarmerende, eggtastisk eventyr å glede seg til.

Filmen kommer fra regissør Sam Fell, og Zachary Levi, Thandiwe Newton, Bella Ramsey, Imelda Staunton, David Bradley og flere andre låner ut stemmene sine for å gi liv til karakterene.

Handlingsoversikten for filmen er som følger: "Etter å ha klart å rømme fra Tweedys gård har Ginger funnet et fredelig fristed på en øy for hele flokken. Men tilbake på fastlandet står hele hønseflokken overfor en ny trussel, og Ginger og teamet hennes bestemmer seg for å bryte seg inn."

Filmen har premiere på Netflix om en måned, og på utvalgte kinoer, og du kan se hele traileren for filmen nedenfor, i tillegg til den splitter nye plakaten.