Child of Light blir gratis neste uke

I disse litt utfordrende dager prøver Ubisoft å lette litt på stemningen ved å la folk spille spillene deres gratis (som Assassin's Creed Odyssey, som har vært gratis å spille denne helgen), eller ved å tilby spillene som gave i en begrenset periode. Ubisoft har nylig annonsert at Child of Light vil være gratis på PC via Uplay fra 24. mars klokken 01:00 til 28. mars klokken 01:00.

De som laster ned dette sjarmerende rollespillet får beholde det i biblioteket sitt på Uplay for alltid. Hvis du ikke har spilt Child of Light enda er dette en gyllen mulighet til nettopp det, og det er et flott spill, som du kan lese i vår anmeldelse.