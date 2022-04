Child of Light-skaperen forlater Ubisoft etter 19 år

HQ

På et tidspunkt var tanken at Ubisofts Rayman-grafikkmotor UbiArt skulle brukes til å forme en rekke prosjekter, men det ble faktisk kun Child of Light og Valiant Hearts: The Great War (samt noen mobilspill). Siden har flere rykter dog pekt på Child of Light II, men det skjer nok i så fall uten det første spillets regissør, om det i det hele tatt skulle skje.

Som Axios skriver så har nemlig Patrick Plourde nå forlatt Ubisoft etter 19 år, hvor han både har sittet som regissør på Child of Light, men også Watch Dogs 2 og Far Cry 3.

Han skal faktisk fortsatt jobbe med Ubisoft, men ikke for dem, ettersom han ikke lenger ønsker å være en del av deres bedriftsstruktyr:

"Most of my time will be working with Ubisoft, but now I'll have a position outside a traditional structure (with mandate cross department) and I will be able to dabble with other fields outside gaming that I had eyes on for a while without having to ask my employer's permission."