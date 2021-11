Chip-mangel gjør at Nintendo nedjusterer Switch-produksjonen med 20%

HQ

De fleste har vel fått med seg at det er global mangel på chiper, halvledere som utgjør en kritisk del av produksjonen av populær forbrukerelektronikk. Det har spesielt gått utover PC-komponenter, men naturligvis også berørt konsollproduksjonen.

Det får nå konsekvenser for Nintendo, som har måttet nedjustere mengden av Switch-konsoller de kan få klare til resten av det nåværende finansåret.

Som Nikkei kan bekrefte, så har Nintendo nå fastslått at de planlegger å produsere 24 millioner Switch-konsoller i finansåret 2021, i stedet for de tidligere planlagte 30 millioner - et fall på 20%.

"Nintendo's trouble is a reminder of the far-reaching impact of the global supply crunch that has affected a wide range of industries from autos to electronics to machinery. The Kyoto-based company originally planned on producing a record 30 million Switch units on the back of rising demand for computer games triggered by the COVID pandemic, which has forced people to spend more time at home. However, production bottlenecks quickly emerged around springtime for key components including microcomputers. The company concluded it would have to revise down production targets as it was not able to secure enough supplies. Nintendo's suppliers have already been notified about the production cut," skriver Nikkei.