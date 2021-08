Chivalry 2 setter rekorder for Torn Banner og Tripwire

HQ

Chivalry: Medieval Warfare opparbeidet seg etter hvert en imponerende stor spillerbase, så forventningene til Chivalry 2 har vært skyhøye. Lovende betatester og lignende gjorde sitt for at enda flere hørte om det brutale spillet også, noe som har gitt resultater.

Bare to måneder etter lansering kan nemlig utviklerne i Torn Banner og utgiverne i Tripwire avsløre at Chivalry 2 allerede har solgt over 1 million eksemplarer, noe som gjør spillet til det raskest selgende noen gang for begge parter. Dette feires på interessant vis ved å gi oss en oversikt som avslører at den mest populære klassen er Officer og det mest brukte våpenet er Messer, samt at det har blitt drept over 420 millioner riddere så langt.