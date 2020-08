Chivalry 2 utsettes til 2021, men slenger på gode nyheter

Du ser på Annonser

Som sagt mange ganger før er det bare å forberede seg på en drøss med utsettelser de kommende dagene og ukene siden stadig flere utviklere innser at Covid-19 virkelig har bremset arbeidet. Denne gangen er det Torn Banner sin tur.

For som forventet etter at Chivalry 2 ikke fikk den lovede sommer-betaen sin har studioet nå annonsert at spillet utsettes til en gang i 2021. Det legges ikke skjul på at pandemien skal ta på seg mye av skylden, men alphatestene har også gjort det klart at flere forbedringer er nødvendige for å leve opp til forventningene. Den gode nyheten er at utsettelsen også betyr vi får flere kart og mekanikker enn først planlagt når spillet lanseres. Dessverre gjelder ikke dette muligheten til å ri, for den delen trenger fortsatt en god del mer finpussing. En spesifikk dato og slik vil annonseres når studioet med sikkerhet vet ting ikke vil endre seg igjen.