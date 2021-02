Du ser på Annonser

Ett av få spill Epic Games ønsket å bekrefte ville vises frem under Epic Games Store Spring Showcase var Chivalry 2, men akkurat hva skulle avsløres? De fleste gjettet nok riktig.

For det er blant annet at Chivalry 2 lanseres den 8. juni som annonseres i kveldens nye trailer. Samtidig får vi vite at det vil avholdes en lukket beta på både PC og konsollene i slutten av mars, noe som frister etter å ha sett de ulike forbedringene og endringene under.