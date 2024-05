Choo-Choo Charles-skaperen vil vise frem sitt neste prosjekt på Summer Game Fest

HQ

Et av de skumleste skrekkspillene som har kommet de siste årene er uten tvil Two Star Games' Choo-Choo Charles. Den freaky tittelen ser spillerne forsøke å overleve i en foruroligende verden mens de blir jaktet ned av et virkelig skremmende monstertog ved navn Charles. Med dette spillet i hendene på spillere i nesten et par år, er utvikleren Two Star klar til å se mot fremtiden.

Two Star har avslørt at de vil vise frem sitt neste spill på årets Summer Game Fest. Det er uklart hva dette spillet vil være akkurat nå, men utvikleren legger til at avsløringen kommer til å bli "episk".

Hva tror du dette spillet blir?