Choo-Choo Charles skal gi folk mareritt om tog i desember

Lokomotivet Thomas, eller Thomas the Tank Engine, har vært ganske populær blant spillmoddere i blant annet The Elder Scrolls V: Skyrim og Resident Evil Village de siste årene, så det var egentlig ikke overraskende da Gavin Eisenbeisz annonserte et spill hvor en slags ond variant med edderkopp-føtter jager oss gjennom en verden forrige høst. Dette har åpenbart fått en del oppmerksomhet siden den gang, og ventetiden er snart over.

Dette siden vi har fått en trailer som avslører at Choo-Choo Charles lanseres på PC den 9. desember. Den gjør det også klart at spillet er dypere enn mange nok trodde, for her får vi se hvordan man kan oppgradere sitt eget tog takket være andre personer, utforskning av den skumle verdenen og litt hjernetrim mens Charles jakter på deg.