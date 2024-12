Chris Columbus avslører scenen han ikke kan fordra fra Harry Potter og de vises stein

Chris Columbus, hjernen bak Harry Potter og De vises stein, har avslørt at ikke alle øyeblikk fra filmen gir ham gode minner. Til tross for filmens enorme suksess og dens plass som grunnlaget for en av de mest elskede franchisene i filmhistorien, innrømmet Columbus at det er én scene som fortsetter å irritere ham. Han refererte spesielt til scenen med Djevelens snare, der Harry, Ron og Hermine møter den dødelige planten i sin søken etter De vises stein.

I et nylig intervju med The Hollywood Reporter innrømmet Columbus at han ikke var fornøyd med hvordan sekvensen ble, og foreslo å legge til noen spesialeffekter for å få den til å poppe. Men de som bestemmer så det ikke på hans måte. Ifølge Columbus avviste en leder ideen, og hevdet at det ikke var verdt innsatsen. Denne avgjørelsen gir ham fortsatt en dårlig smak i munnen, men det er tydelig at opplevelsen har satt varige spor i hans tilnærming til filmskaping. Nå, som produsent, er han opptatt av å støtte regissørenes kreative visjoner, en filosofi han har tatt med seg inn i sitt nylige arbeid med Nosferatu.

Selv om det øyeblikket kanskje ikke er noe Columbus setter særlig høyt, er han fortsatt stolt av De vises stein og dens rolle i lanseringen av Harry Potters magiske verden. Når han ser tilbake, innrømmer han at det alltid er rom for forbedringer, men han har lært seg å tilnærme seg utfordringer med en mer positiv og praktisk holdning.

Tror du den scenen ville ha vært bedre med spesialeffektene Columbus foreslo, eller holder den helt fint som den er?