Chris Columbus forteller om hvordan hans Harry Potter-frustrasjoner formet rollen hans i Nosferatu

Chris Columbus, som er best kjent for sine familievennlige suksesser som Harry Potter og de vises stein og Alene hjemme, har tatt en uventet vending i karrieren med sitt engasjement som produsent på Robert Eggers' kommende film Nosferatu. Med utgangspunkt i sine tidligere erfaringer fra Harry Potter avslørte Columbus hvordan hans frustrasjon over studioets innblanding i hans tidlige regissørkarriere hadde direkte innflytelse på hans tilnærming til filmskaping, særlig i arbeidet med dette mørkere og mer kunstneriske prosjektet.

I et nylig intervju med The Hollywood Reporter fortalte Columbus om en hendelse under arbeidet med Harry Potter og de vises stein, der han følte seg begrenset av studioledelsen. Han forklarte at den beryktede Djevelens snare-scenen ikke levde opp til hans standarder, og han foreslo å legge til CGI for å forbedre den. Men en leder avviste ideen hans med den begrunnelsen at det ikke var viktig for filmens suksess. Denne holdningen, reflekterte Columbus, motiverte ham til å innta en "aldri si nei"-filosofi i sin nye rolle som produsent, og sørge for at filmskapernes kreative visjoner blir realisert fullt ut, uansett utfordringer.

Gjennom produksjonsselskapet Maiden Voyage, som han grunnla sammen med datteren Eleanor, har Columbus kunnet anvende denne tankegangen på en rekke prosjekter. Hans mangeårige samarbeid med Eggers, som begynte med The Witch, har vært fruktbart, og Columbus har fungert både som mentor og kreativ partner. Eggers berømmer Columbus for å ha gjort det mulig for Nosferatu å være tro mot sin visjon, samtidig som han har sørget for at filmen er tilgjengelig for et bredt publikum.

Nå som Nosferatu har blitt lansert, markerer den ikke bare en nyfortolkning av en gotisk klassiker, men også utviklingen av Columbus som en produsent som er villig til å bygge bro over gapet mellom mainstream-suksess og auteurfilm. Tror du Columbus' "aldri si nei"-filosofi vil inspirere flere regissører til å tøye de kreative grensene?