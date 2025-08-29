Chris Columbus minnes da han fikk sparken fra Tim Storys Fantastic Four

Superhelter er ikke noe som interesserer Chris Columbus - i hvert fall ikke lenger - og det er det en veldig god grunn til. I en episode av podcasten Fade to Black, der han hovedsakelig diskuterte sin kommende Netflix-film Thursday Murder Club, avslørte Columbus at han i 1995 skrev et utkast til det som etter hvert skulle bli Fantastic Four. Men da han senere møtte filmens regissør og foreslo at produksjonen burde hente mer inspirasjon fra Jack Kirbys klassiske tegneserier fikk han sparken nesten umiddelbart.

HQ

Columbus husker hvordan han fikk en telefon hjemme fra en av lederne i 20th Century Fox, som sa det rett ut til ham:

"Du har sparken. Du hadde for mange meninger."</em>

Selv om navnet hans forble i rulleteksten som utøvende produsent, hadde han ingen reell befatning med filmen. Ifølge Columbus har hendelsen lagt en demper på hans interesse for å skrive en ny superheltfilm. Han innrømmer også at andre allerede har gjort det langt bedre enn han noensinne kunne, og peker på Sam Raimis Spider-Man 2 som det perfekte eksempelet på hvordan sjangeren bør håndteres.

Hva synes du om Fantastic Four fra 2005?