Chris Evans avviser ryktene om sin medvirkning i Avengers Dommedag: "Jeg er pensjonert"

Det har vært mange spekulasjoner om at mange av medlemmene i den "originale" Avengers gjengen vil dukke opp, i en eller annen form, i den kommende Avengers: Doomsday. Men i et intervju med Esquire avviste Chris Evans disse påstandene, og slo fast at han, som Captain America, er "lykkelig pensjonert". Han refererte til det faktum at denne typen rykter stadig dukker opp helt siden hans siste opptreden som Amerikas mest minneverdige bakdel i Endgame for seks år siden.

Selv Anthony Mackie, som for tiden innehar tittelen Captain America, har bekreftet at det ikke er noen som helst planer om at Evans skal gjøre en gjesteopptreden i noen kommende film. Men som vi alle vet, er Marvel mestere i å villede og overraske. Så hvem vet hva som vil skje når Avengers: Doomsday har premiere neste år. Det kommer garantert til å være noen overraskelser i filmen, tror du ikke?

Gleder du deg til Avengers: Doomsday, og hva synes du om ryktene om at en rekke av de gamle Avengers vil dukke opp i filmen?