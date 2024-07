Chris Evans er fortsatt ikke interessert i å returnere som Captain America

HQ

Det har vært en vill helg for Marvel fans, for ikke bare har Robert Downey Jr. annonsert sin Marvel Cinematic Universe tilbakekomst som Doctor Doom i de kommende Avengers filmene, men Chris Evans har også vært et diskusjonstema...

Spoilervarsel for Deadpool og Wolverine fremover!

Med tanke på at Evans har vært kjent som Captain America i over ti år, og Johnny Storm før det, og med tanke på Downeys tilbakekomst, Hugh Jackman som Wolverine, og hans cameo i den siste Marvel filmen, har Entertainment Weekly snakket med Evans for å stille spørsmålet om hvorvidt han noen gang føler lyst til å komme tilbake som Cap.

"No. No, not really" var det kortfattede svaret fra Evans om saken, og avkreftet så å si enhver sjanse for en retur, men hvis det er én ting vi vet om Marvel er at det alltid er mulighet for en sjokkopptreden, så kanskje dette vil bli opphevet i nær fremtid uansett.

