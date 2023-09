Chris Evans holder fortsatt døren åpen for en retur som Captain America

HQ

Ettersom karakterene i Marvel Cinematic Universe aldri ser ut til å forbli døde, er det alltid en sjanse for at fansenes favorittroller gjør comeback. Chris Evans er klar over dette og har tidligere rutinemessig uttalt at han kunne tenke seg å ta opp igjen Captain America skjoldet hvis muligheten bød seg.

I et nytt intervju med GQ sier skuespilleren: "Ja, kanskje. Jeg vil aldri si aldri, bare fordi det var en så fantastisk opplevelse. Men jeg er også veldig opptatt av det. Det er noe jeg er veldig stolt over. Og som jeg sa, noen ganger kan jeg ikke tro at det skjedde. Og jeg vil ikke ha et blått øye hvis det føltes som en pengegreie eller hvis det ikke levde opp til forventningene, eller hvis det bare føltes som om det ikke var forbundet med det opprinnelige. Så det er ikke aktuelt med det første."

Når det gjelder hvorfor Evans ikke har hastverk med å komme tilbake i spandexdrakten og inn i superheltfilmverdenen, sier han: "Til syvende og sist håper jeg bare å spille litt mindre i livet mitt. Jeg har mange andre interesser. Jeg har på ingen måte besteget noe fjell i denne bransjen. Jeg har ingen Oscar-priser, og jeg kan ikke sammenlignes med andre navn som er på toppen av fjellet på noen måte. Men jeg er også veldig fornøyd."

Nå som Hollywood nesten har stått stille i det siste, og Marvel's fremtidige rollebesetning så å si er bekreftet, tror du at vi noen gang får se Evans tilbake som Cap?