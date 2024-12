Chris Evans klar til å vende tilbake som Nomad i Avengers: Doomsday

HQ

Chris Evans er klar for å vende tilbake til Marvel Cinematic Universe i den kommende filmen Avengers: Doomsday, selv om hans spesifikke rolle fortsatt ikke er offentliggjort. Spekulasjoner tyder på at han kan komme til å spille Nomad, et alias Steve Rogers tok i tegneseriene etter å ha forlatt Captain America-identiteten. Dette ryktet ble fremhevet av Jeff Sneider på podcasten The Hot Mic, der han nevnte at han hadde hørt at Evans skulle spille Nomad i filmen.

I tegneseriene blir Steve Rogers Nomad etter å ha mistet troen på den amerikanske regjeringen, noe som symboliserer hans desillusjon. MCU har tidligere antydet denne transformasjonen; i Avengers: Infinity War skildret regissørene Joe og Anthony Russo Rogers med en mørkere personlighet, som minner om Nomad-fasen, selv om han ikke formelt tok tittelen i bruk.

Avengers: Doomsday er planlagt for lansering 1. mai 2026. Robert Downey Jr. vender også tilbake til MCU, denne gangen i rollen som antagonisten Doctor Doom. Russo-brødrene skal regissere, mens Stephen McFeely skal skrive manuset.

Hva tenker du om at Evans vender tilbake som Nomad?