Chris Evans og Ana de Armas leker med forventninger i Ghosted-trailer

Nesten alle James Bond-filmer, Knight and Day, Lethal Weapon og så mange andre eksempler at jeg ikke gidder å nevne de tusenvis av andre filmene vi har sett gjennom årene der en mannlig agent eller politimann må redde en dame i nød. Heldigvis har bransjen blitt litt bedre på slikt i det siste, og vi vil tilsynelatende få et nytt eksempel på dette neste måned.

Apple og Skydance har gitt oss den første traileren for Ghosted, action-eventyrfilmen der Chris Evans blir gjenforent med Ana de Armas etter deres flotte team-up i Knives Out. Premisset er ganske enkelt: Mann møter dame, de får et meget god tone, ting blir plutselig stille, en av dem havner i skikkelig problemer og må reddes av den tidligere nevnte personen som viser seg å være en hemmelig agent. Det som skiller Ghosted fra de fleste andre lignende filmer, og spiller med forventninger fordi vi snakker om Captain America i en av hovedrollene her, er at Evans er den som er ghostes og må reddes av en badass de Armas.

Vi får se om dette ender opp med å bli helt forglemmelig som de fleste andre lignende filmer, eller om det er en av de sjeldne godbitene når Ghosted kommer til Apple TV+ 21. april.