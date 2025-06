Chris Evans om savnet Avengers: Doomsday: "Det er trist å ikke være tilbake med bandet"

HQ

Til tross for rykter om at han skulle dukke opp som Captain America igjen i Avengers: Doomsday, ser det ut til at skuespilleren Chris Evans virkelig kan gå glipp av sin første Avengers-film.

I en samtale med ScreenRant i forkant av premieren på The Materialists, der Evans spiller sammen med MCU-medlemmet Pedro Pascal, ble skuespilleren spurt om han fortsatt er i kontakt med Russos og Robert Downey Jr. som skal spille Doctor Doom i den kommende filmen.

"Jeg snakker med dem hele tiden. Det er der Pedro er akkurat nå. Jeg mener, det er trist å være borte," sa Evans. "Det er trist å ikke være tilbake med bandet, men jeg er sikker på at de gjør noe utrolig, og jeg er sikker på at det kommer til å bli så mye vanskeligere når det kommer ut og du føler at du ikke var invitert til festen."

Etter Captain Americas eventyrlige avslutning i Avengers: Endgame, er det vanskelig å se hvordan han kan komme tilbake. Men så sa vi det samme om Iron Man, og Robert Downey Jr. fant veien tilbake. Evans kom riktignok tilbake som Johnny Storm i Deadpool & Wolverine, men den rollen blir snart overtatt av Joseph Quinn i Fantastic Four: First Steps.