Chris Hemsworth er åpen for Thor 5

Mange av Marvel Cinematic Universe-stjernene har sagt de ikke er interessert i å komme tilbake til MCU, og med tanke på at Chris Hemsworth også har spredd vingene sine med forskjellige prosjekter de siste årene antok mange at han var ferdig også. Selv sier han at det ikke er bestemt enda.

HQ

For i et intervju med Entertainment Weekly sier Thor-skuespilleren at han er åpen for enda flere MCU-filmer:

"Jeg må være forsiktig med hvordan jeg formulerer meg, for jeg har ingen anelse om hva som skjer i neste fase. Det er alltid samtaler, akkurat som Extraction. Før noe er offisielt kaster folk rundt seg med ideer, men offisielt vet jeg ikke."

Han bemerker likevel at dette ikke er noe han vil kaste seg inn i uansett hva, for Hemsworth sier at det må noe spesielt til:

"Jeg vil ikke fortsette å gjøre det til folk er så utslitte at de himler med øynene når de ser meg på skjermen som den karakteren. Hvis publikum ønsker å se det, og hvis det er noe vi mener er spennende og morsomt, så er det flott. Jeg har elsket å kunne gjenoppfinne den karakteren noen ganger. Jeg har ikke svaret ennå, men jeg vil gjerne prøve å [finne ut] hvordan vi kan gjøre det igjen og holde det litt uforutsigbart."

Vil du se Chris Hemsworth tilbake i rollen som Thor?