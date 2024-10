Chris Hemsworth i samtaler om å spille hovedrollen som Disneys Prince Charming

Figuren Prince Charming har eksistert i uminnelige tider. I Disney-filmene er han den som kommer inn og feier en prinsesse av banen etter at hun enten har sovet i en evighet, blitt holdt fanget av sin onde stemor eller blitt lei av sine syv dvergkamerater. Vanligvis er han et pent ansikt uten særlig karakter, men det kan være i ferd med å endre seg.

Som rapportert av Deadline, jobber Disney med en live-action Prince Charming film, med Wonka og Paddington-regissør Paul King satt til å styre prosjektet. Det har også blitt rapportert at Chris Hemsworth er i samtaler om å spille hovedrollen som den titulære Prince Charming.

Hemsworths utseende plasserer ham helt sikkert øverst på enhver liste for å spille Prince Charming, men bare i år har den australske skuespilleren bevist at han er mer enn bare et pent ansikt. Sterke prestasjoner i filmer som Furiosa og Transformers One har vist Hemsworths spennvidde etter at han trådte ut av en skygge på størrelse med Thor.

Det er ikke noe lanseringsvindu for dette prosjektet ennå, og det har heller ikke kommet noen offisiell bekreftelse på Hemsworths medvirkning, så hold øye med denne siden for mer informasjon.