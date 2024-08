Chris Hemsworth sin Hulk Hogan-film er avlyst

HQ

Hvis du spør noen som er litt eldre om å nevne den første wrestleren du kommer til å tenke på, er sjansen stor for at svaret blir Hulk Hogan. Det gamle wrestlingikonet var med på å gjøre WWF (som WWE het den gang) til et verdensomspennende fenomen på 80-tallet, og selv i dag er han fortsatt relevant, til tross for at han ikke har wrestlet på over ti år.

Som vi tidligere har rapportert, er en film om ham under arbeid, med Chris Hemsworth (Thor) i rollen som legenden i hans storhetstid. Men nå har det blitt kunngjort at filmen er kansellert. Filmens regissør, Todd Phillips, bekrefter selv dette overfor ComicBook.com, og sier:

"Jeg elsker det vi prøvde å gjøre, men det kommer ikke til å bli noe av for meg."

Vi får ingen grunn, men man kan sterkt mistenke at Hogans nylige utspill, der han har hånet og stilt spørsmålstegn ved presidentkandidat Kamala Harris' opprinnelse og rase, og sagt at han gjerne vil gi henne bank i wrestling ("Do you want me to drop the leg on Kamala.... Vil du at jeg skal body slamme Kamala Harris?") bidro til at Phillips mistet interessen for prosjektet.

Todd Phillips slipper Joker: Folie à Deux om mindre enn to måneder, men hva han vil gjøre i stedet for Hogan-filmen gjenstår å se.