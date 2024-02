Chris Nolan kaller Dune: Part Two utrolig

HQ

Den 1. mars har Denis Villeneuves brennhete oppfølger kinopremiere, og forventningene er selvsagt skyhøye. De blir heller ikke mindre av at den flere ganger Oscar-nominerte regissøren Chris Nolan nettopp har uttalt seg om hva han synes om filmen. Slik hørtes det ut :

Chris Nolan om Dune 2:

"For meg sier det ikke for mye å si at hvis Dune: Part One var Star Wars, er dette for meg veldig mye The Empire Strikes Back, som er min favoritt blant Star Wars-filmene. Jeg synes bare det er en utrolig spennende utvidelse av alt det du introduserer i den første filmen."