Chris Pine forhandler om rolle i Paramounts Dungeons & Dragons-film

Chris Pine er aktuell med Wonder Woman 1984 som forhåpentligvis får premiere her til lands i januar eller i hvert fall tidlig neste år. Fram til det kan vi jo forestille oss ham i en fantasyrolle i den kommende Dungeons & Dragons-filmen - et prosjekt Hollywood har prøvd å få i gang i årevis.

Ifølge en rapport fra Deadline forhandler Star Trek-stjernen om en rolle i Paramounts kommende rollespillfilm. Hasbro/eOne produserer mens "Game Night"-regissørene Jonathan Goldstein og John Francis Daley står for både regi og manus. Vi vet enda ikke noe om handlingen, men forhåpentligvis går det bedre enn 2000-filmen med Jeremy Irons.