Chris Pine om Star Trek 4: "Føles som om den er forbannet"

Selv om vi ikke ønsker å fyre opp en krig mellom Star Wars- og Star Trek-fans, virker det som et ganske sikker veddemål å si at den nylig omstartede Star Trek-trilogien regissert av JJ Abrams var et skritt over Star Wars' oppfølgertrilogi. Mens billettkontoret ville være uenig, forteller fanmottak og meninger en annen historie.

Derfor har det alltid vært et litt sårt samtaletema når man snakker om den fjerde filmen i Star Trek reboot-franchisen, ettersom den har sittet fast i limbo helt siden Star Trek: Beyond kom i 2016 og ikke klarte å kjempe mot datidens Marvel-filmer med milliarder av dollar i billettinntekter.

Når han snakket om den fjerde filmen og serien som helhet, luftet hovedrolleinnehaver Chris Pine (kjent for å spille Captain Kirk i filmene) sin frustrasjon over hele situasjonen i et intervju med Esquire.

"Jeg vet ingenting," sa Pine da han ble spurt om Star Trek 4. - I Star Trek-land er skuespillerne som regel de siste som finner ut noe. Jeg kjenner kostymedesignere som har lest manus før skuespillere.

Pine fortsatte: «Etter at den siste kom ut og ikke gjorde de 1 milliard dollar som alle ønsket at den skulle gjøre, og så døde Anton - Yelchin, som spilte Tsjekov, jeg vet ikke. Det bare virket ... føles som om den er forbannet.»

For å avrunde emnet uttalte Pine: «Jeg vil si det er frustrerende. Det fremmer egentlig ikke den største følelsen av partnerskap, men det er slik det alltid har vært. Jeg elsker karakteren. Jeg elsker menneskene. Jeg elsker franchisen. Men å prøve å endre systemet der ting skapes - jeg kan bare ikke gjøre det. Jeg har ikke energi.

