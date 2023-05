Chris Pine skal spille King Magnifico i den kommende Wish

HQ

Disney hadde egentlig ikke mye ny informasjon å dele under årets CinemaCon, men underholdningsgiganten avslørte et nytt rollebesetningsmedlem for den kommende animasjonsfilmen Wish.

Etter sin opptreden som Edgin the Bard i Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves vil Chris Pine låne stemmen sin til karakteren King Magnifico i Wish, en karakter som beskrives som "herskeren av kongeriket Rosas".

Disney fulgte opp denne kunngjøringen med et bilde av King Magnifico som du kan se nedenfor, og når det gjelder når Wish vil debutere på kino er planen foreløpig at det skjer 24. november.