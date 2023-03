Chris Pines favoritt Dungeons & Dragons-trylleformel avslørt

HQ

Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves slippes i dag, og selv om filmen kanskje ikke er en faktisk representasjon av hvordan bordspillet er, satte rollebesetningen seg ned for å spille Dungeons & Dragons på et tidspunkt for å komme inn i rollene sine.

I samtale med Total Film husket Justice Smith og Sophia Lillis tiden de spilte Dungeons & Dragons. Sophia Lillis sa at mens de alle fant ut forskjellige måter å løse problemer på, ville Chris Pine rope ut " dyrevennskapsformel.""

Han falt i et hull på et tidspunkt, og vi var som, 'Å, han kommer til å dø.' Og han er som, 'Jeg vet hva jeg skal gjøre - dyr vennskap spell!' " Lillis sa. Animal Friendship er ikke kjent for å være en utrolig sterk trylleformel i spillet, men det ser ut til at Pine ikke brydde seg, og var mer enn glad for å bare ringe inn noen critters for å hjelpe ham.

Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves slippes på kino i dag. Sjekk ut vår anmeldelse for å se om det er verdt å se på.