Chris Pratt forsvarer stemmen sin i The Super Mario Bros. Movie

Chris Pratt kan være et av de største navnene i Hollywood, men han har også tjent seg en god del flak de siste årene, med det siste eksemplet som hans valg av Brooklyn -aksent i The Super Mario Bros Movie.

Denne stemmen vakte umiddelbart harme hos mangeårige fans, som forventet en stemme som ligner den som ble hørt i spillene. Chris Pratt har imidlertid uttalt seg til forsvar for aksenten sin i filmen. I en tale til ExtraTV sa han: "Gå og se filmen, så kan vi snakke. Jeg tror virkelig at når du har sett filmen - vet du hva, i all ærlighet, jeg tror du sannsynligvis trenger å se den to ganger."

Han byttet deretter til et mer seriøst svar og sa: "I all ærlighet er svaret imidlertid at dette er en lidenskapelig fanbase, og det er fornuftig. Jeg forstår, jeg er en del av det. Dette er lydsporet til ungdommen din. Du vil ikke at noen skal komme og kynisk ødelegge det som et kontantgrep med en film. Jeg forstår det fullt ut, du vil ikke at det skal skje, og det er så mange hjerter og sjeler og sinn dedikert til å sørge for at det ikke skjedde.

Hva synes du om Chris Pratts stemme i The Super Mario Bros Movie?