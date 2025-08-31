Chris Pratt kan fortsatt bli med i DC-universet, men ikke som Batman

HQ

Et av de største spørsmålene akkurat nå om DC Universe er hvem som til slutt vil påta seg oppgavene med å bli Dark Knight. Mange har fan-castet den neste Batman, men DC Studios og co-sjef James Gunn ser ikke ut til å være like opptatt av å sikre seg en stjerne for denne rollen, og bemerker at selv om det er en prioritet, er DC mer fokusert på andre prosjekter i den nærmeste fremtiden.

Vi vet at Gunn liker å gjenforenes med sine tidligere skuespillere, inkludert folkene fra Guardians of the Galaxy trilogien, og spørsmålet er om Chris Pratt til slutt vil bli med i DC Universe, og noen lurer til og med på om han vil ta på seg kappen og bli Bruce Wayne /Bats. Dette kommer ikke til å skje.

I et intervju med PelucheEn ElEstuche forklarte Gunn "Som Batman? Nei. Som noe annet? Ja."

Så der har du det, ingen Prattman, i hvert fall ikke med det første. Hvem ønsker du å se i rollen som Batman i DC Universe?