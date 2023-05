Chris Pratt lar døren stå åpen for mer Star-Lord

HQ

For det meste har Marvel sett ut til å spare konklusjonene for karakterene sine til de store team-up-hendelsene som er Avengers-filmene. Flertallet av det opprinnelige Avengers-mannskapet avsluttet sin tid på det store lerretet i Avengers: Endgame, og siden da, til tross for flere filmer med eldre karakterer, har ingen blitt ordentlig avsluttet. Selv om dette ser ut til å endre seg i Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Ettersom regissør James Gunn er forpliktet til DC for fremtiden, vil vi ikke se ham i forbindelse med noen Marvel-filmer i umiddelbar fremtid, noe som betyr at denne rollebesetningen bare kan gjøre oppfølgingsopptredener i de store team-up-filmene nedover linjen. Men for Chris Pratts Star-Lord, kan selv ikke dette være i kortene.

I en samtale med GamesRadar snakket Pratt om hva som er det neste for Peter Quill / Star-Lord, og uttalte: "Det ville være rart å fortsette Peters historie uten James. Han har gjort en så mesterlig jobb i de tre første filmene. Vi fant virkelig stemmen til Peter Quill sammen, og uten ham ville jeg åpenbart aldri hatt denne muligheten.

"Han skriver det, han regisserer det, han drømmer opp musikken, det er hans fantasi på skjermen. Så, for å fortsette å fortelle historien, ville det virkelig være viktig å hedre det han har gjort i de tre første filmene og å hedre det fansen har vokst til å elske med karakteren og ikke bare gjøre det fordi folk kan dukke opp for å betale for det, vet du?"

Pratt runder av med: "Jeg ønsker ikke å være kynisk i tilnærmingen, og hvis det er tilfelle, ville jeg bare ikke gjøre det i det hele tatt. Så kanskje på et senere tidspunkt, hvis noe gir mening, vil jeg gjøre det, men det må virkelig krysse av i mange av de riktige boksene."

Så mens det etterlater døren åpen for mer Star-Lord, virker enda en film med Pratt ved roret usannsynlig i nær fremtid. Uansett, du kan ta turen til kinoer i dag for å se på Guardians of the Galaxy Vol. 3, eller kan lese vår anmeldelse her, for å se hvordan Guardians-historien avsluttes.