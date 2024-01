Chris Pratt og Taylor Kitsch er bekreftet til prequel-serien til The Terminal List

Hvis du har ønsket deg mer av The Terminal List etter den actionfylte første sesongen, har vi gode nyheter til deg. For Amazon Prime Video har nemlig gitt grønt lys for en prequelserie der Chris Pratt og Taylor Kitsch vender tilbake til rollene sine i originalserien.

HQ

Prequel-serien kommer til å hete The Terminal List: Dark Wolf, og selv om detaljene om handlingen holdes hemmelig, vet vi at James Reece og Ben Edwards er tilbake i rollene, og at serien skal spilles inn allerede tidlig i år.

Med så kort produksjonstid ville det ikke være noen stor overraskelse om serien hadde premiere i slutten av 2024, selv om det nok er mer sannsynlig at den kommer tidlig i 2025.