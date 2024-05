Chris Pratt ønsker å dukke opp i MCU og DCU i fremtiden

HQ

Nå som James Gunn tar over for å skape et nytt DC-filmunivers, ser det ut til at det er god plass til at vennene hans kan dukke opp som kjente tegneseriefigurer. Vi vet allerede at Sean Gunn vil dukke opp som Maxwell Lord, etter å ha spilt Kraglin i Guardians of the Galaxy.

Det ser altså ut til at det er rom for at noen MCU-skuespillere effektivt kan hoppe over til det nye DCU. Det er imidlertid ikke sikkert at det innebærer å kutte båndene helt med Marvel, ettersom Chris Pratt mener at han kan gjøre begge deler.

På spørsmål fra Comicbook.com om det var mer sannsynlig at han ville bli med i James Gunns DCU eller komme tilbake som Star Lord, sa Pratt følgende :

"Vel, det gir nok mer mening at jeg blir Star Lord igjen, men alt er mulig, og spesielt med James hos DC. Kanskje det er noe som ville være riktig der borte. Kanskje begge deler. Hva med begge deler? La oss gjøre begge deler. Jeg tror det er 100 % begge deler."

Med tanke på forholdet skuespillerne bygde med Gunn i løpet av Guardians of the Galaxy-filmene, ser det ut til at de fleste av dem ville være villige til å jobbe med ham igjen. Tilbake i 2019, da det så ut til at Gunn skulle bli sparket ut av Disney, nektet skuespillere å signere på flere Marvel-filmer med mindre de kunne jobbe med Gunn.