Chris Pratt sier at Jesus hjalp ham med å håndtere troll og hat

Ærlig talt er det noen ganger ganske vanskelig å sympatisere med superstjernene i Hollywood. Privilegerte liv i rampelyset med lønninger som for mange er fantasitall. Det er med andre ord ikke vanskelig å se hvordan det kan irritere folk med reelle problemer. Som Yoda selv har sagt så mange ganger; sinne fører til hat, og Chris Pratt har måttet tåle mye av sistnevnte det siste året. Dette har også fått hans kolleger i bransjen til å reagere. Ikke minst Guardians of the Galaxy-regissør James Gunn som kommenterte situasjonen i et intervju med Men's Health:

"Det gjør meg helt rasende. Chris er usigelig snill mot folk; han gjør alt han kan for å hjelpe barn. Han er en spesielt kjærlig far. Og det er mange ting som folk bokstavelig talt bare har funnet på om ham - om hans politikk, om hvem han er, om hva han tror om andre mennesker, vet du?"

Men Pratt har vært i stand til å bygge opp ganske mye troverdighet, og ifølge ham har hans tro på Jesus vært den største enkeltfaktoren i å veilede og støtte ham gjennom hatet og misbruket på nettet, noe han sa i et intervju med Page Six:

"Jeg gjør det, men det er ikke noe nytt, det er ikke noe nytt, vet du? Hvis jeg var av denne verden ville de elske meg akkurat slik, men slik det er har jeg valgt ut av denne verden. Det er Johannes 15:18 gjennom 20. Det er slik det er, ikke noe nytt, for 2000 år siden hatet de [Jesus] også.

Som et neshorn, stikker du hodet ned, du fortsetter å kjøre fremover, du har tykk hud, og hvis noen kommer i veien for deg stikker du hornet rett opp i rumpa deres!"

En ting er sikkert: Pratt har ingen planer om å senke farten med flere pågående prosjekter, inkludert Garfield-filmen som har premiere neste år. Og det er klart at skuespilleren ikke lar troll eller hat ødelegge for han.

Hva er dine tanker om Chris Pratt og hans skuespill? Er du en fan?