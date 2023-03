Chris Pratt: The Super Mario Bros. Movie har "en post-kreditt-scene"

HQ

Det er nesten surrealistisk, men vi er nå offisielt mindre enn en uke unna premieren på The Super Mario Bros Movie. Vi har sett tonnevis av trailere (kanskje til og med for mye, så jeg håper de sparte litt for selve filmen, som bare er 92 minutter lang) og plakater, men en ting vi ikke visste noe om var scener i eller etter rulleteksten.

Nå viser det seg at det er en av dem, og den kan være veldig viktig, så sørg for at du holder deg i salen for å se hva som skjer når mange tror filmen er ferdig. Her er hva Marios stemme i filmen - Chris Pratt - hadde å si om dette i et intervju med CBR:

"Hør, det er som, på slutten av filmen, er det en "post credits"-sekvens som gir deg en smak av hva oppfølgeren kan handle om. Og det gjør meg veldig, veldig spent. Men det har vært snakk om Luigi's Mansion. Det var et GameCube-spill. Jeg tror det ville vært flott."

Vi vet at Bowser har en tendens til å komme tilbake til tross for at han ble beseiret av Mario-brødrene, så kanskje vi ikke bør bli for overrasket likevel.

Hva er din mening om sekvenser etter rulleteksten? Er det bare slitsomt å vente gjennom rulleteksten eller tilfører det noe til opplevelsen?