Chris Pratt tror vi får mange flere Nintendo-filmer

Hvis The Super Mario Bros. Movie beviste noe, så var det at videospillfilmer kan være superlønnsomme på kino. Nå som studioene har fått øynene opp for det, kan vi forvente oss mange flere videospillfilmer i fremtiden.

Ifølge Chris Pratt, stjernen i The Super Mario Bros. Movie, er ikke oppfølgeren til suksessfilmen det eneste kommende prosjektet basert på Nintendos verk. "Jeg kan ikke si så mye, men jeg kan si at det kommer en ny Mario-film. Det gjør meg veldig spent å tenke på Mario-verdenen og Nintendo generelt," sa han til GamesRadar.

"Jeg tror vi i løpet av det neste tiåret vil se mange historier som kommer ut av den verdenen. Jeg var begeistret, beæret og velsignet over å være en del av den første, og fremover er jeg åpen for å gjøre så mye og så lite som de vil ha fra meg. Jeg kan ikke si så mye, men jeg er like spent som alle andre."

Vi vet at ved siden av Mario-oppfølgeren får vi også en live-action Legend of Zelda-film fra Wes Ball, men vi må vente og se hvilke andre Nintendo-IP-er som blir forvandlet til filmer.