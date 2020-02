Chris Rock gir liv til Saw-rebooten i Spiral-trailer

Jeg var nok ikke den eneste som ble veldig overrasket da Chris Rock, som de fleste vel i hovedsak kjenner som en komiker, sa han ville gjenopplive Saw-franchisen for to år siden, men nå er det fullstendig klart at prosjektet blir en realitet.

Twisted Pictures har offentliggjort den første traileren fra det vi nå vet heter Spiral, og selv uten noen klare glimt av skumle dukker, Tobin Bell eller et par andre velkjente ting fra Saw-franchisen er det liten tvil om hva dette er. Charlie Clouser står helt klart for musikken igjen, mens flere av åstedene virkelig gir kjente vibber før det hele avsluttes med en scene det ikke er til å ta feil av.

Noe som vil være ganske annerledes er at filmen kommer allerede i mai i stedet for seriens vanlige oktober-premiere. Forhåpentligvis kan dette føre til at Chris Rock, Samuel Jackson og gjengen kan nærme seg suksessen til de første filmene.