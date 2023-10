Chris Rock skal utvikle ny biografi om Martin Luther King Jr.

HQ

Chris Rock er i sluttforhandlingene om å regissere en ny biografisk film fra Universal om Martin Luther King jr.s liv. Steven Spielberg er utpekt som produsent, og filmen vil være basert på King: A Life, en bok av Jonathan Eig.

Ifølge Deadline blir ikke dette Chris Rocks første gang i regissørstolen. Han har tidligere arbeidet som regissør på Top Five, I Think I Love My Wife og Head of State, men denne filmen blir trolig hans største utfordring hittil.

Vi vet ikke noe om rollebesetningen eller handlingen i filmen ennå, men hvis Eigs bok er en rettesnor, vil den både følge legenden som historien husker og mannen som Martin Luther King jr. var. En ting er så godt som sikkert, og det er at Will Smith ikke kommer til å spille hovedrollen.