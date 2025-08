Chris Stuckmanns Shelby Oaks klar for lansering i oktober

Neon har sluppet den første traileren til Shelby Oaks, spillefilmdebuten til Chris Stuckmann, mest kjent som filmkritiker på YouTube. Og det ser virkelig uhyggelig ut, der vi følger Mia i etterforskningen av søsteren Rileys mystiske forsvinning, en sak som er foruroligende knyttet til det paranormale, nærmere bestemt en demon fra barndomsfortellingene deres.

Shelby Oaks Filmen ble opprinnelig finansiert via Kickstarter og senere plukket opp av distributøren Neon etter å ha hatt premiere på Fantasia-festivalen for et par år siden. Filmen hadde opprinnelig et budsjett på bare noen få millioner dollar, men Neons engasjement ga en kontantinnsprøytning, noe som muliggjorde ekstra opptak og flere spesialeffekter (les: gore og blod).

For å gjøre avtalen enda bedre, har Mike Flanagan blitt med som utøvende produsent, noe som øker hypen ytterligere. Utgivelsesdatoen er satt til 3. oktober. Du kan sjekke ut traileren nedenfor.