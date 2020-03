Christian Bale blir hovedskurken i Thor: Love and Thunder

Etter hvert har flere regissører og skuespillere gått fra DC Universe-filmer til Marvel-filmer eller vice versa, og nå viser seg at det som er en av de mest kjente DC-rollene skifter beite også.

I et intervju med ET Online kan nemlig Tessa Thompson, som spiller Valkyrie i Thor: Ragnarok og Thor: Love and Thunder, bekrefte ryktene om at det er selveste Christian Bale som vil spille hovedskurken i den kommende Thor-filmen. Akkurat hvem Batman fra Nolan-filmene blir ønsker hun selvsagt ikke å avsløre, så det er bare å spekulere.