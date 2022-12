Christian Bale overrasker med bisarr favorittfilm

HQ

Christian Bale er en ganske tilbaketrukken og høyt ansett skuespiller, kjent for å være ekstremt selektiv med rollene sine. For eksempel kan han snart ses i Scott Coopers The Pale Blue Eye, men hans egen favorittfilm? Ja, den må sies å være den kommende thrillerens diametrale motsetning.

I et intervju med Esquire avslører han at hans personlige favorittfilm verken er klassiker som for eksempel Pulp Fiction, Schindler's List eller The Talented Mr Ripley - men 1997s Beverly Hills Ninja, som har en metascore på bare 27 av 100. Han repeterte det til og med igjen til Yahoo etterpå:

<em>"Åh! Jeg velger alltid... standardsvaret for meg er Beverly Hills Ninja. Det er enkelt å gi fordi de fleste sier: "Hva? Å, ok." Men Chris Farley er fantastisk. Det er klart jeg har andre filmer, men jeg så den to kvelder på rad og gråt av latter begge gangene, så jeg bare sa: "Ja, jeg skal gi det som svar."</ em>

Hvilken film er din personlige favoritt?