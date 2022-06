Christian Bale spiller gjerne Batman igjen

HQ

Akkurat nå er det Robert Pattinson som skal spille Batman fremover, siden Matt Reeves har avslørt at han vil lage en trilogi med sin versjon av det ikoniske universet. Men skulle en produsent, regissør eller manusforfatter være interessert, vil Bale i prinsippet gjerne gjenta rollen som Batman. Men det er én betingelse.

I et intervju med Screenrant sier han følgende:

"I had a pact with Chris Nolan. We said, 'Hey, look. Let's make three films, if we're lucky enough to get to do that. And then let's walk away. Let's not linger too long.' In my mind, it would be something if Chris Nolan ever said to himself, 'You know what, I've got another story to tell.' And if he wished to tell that story with me, I'd be in."

Kunne du tenke deg flere Batman-filmer av Christopher Nolan med Christian Bale i hovedrollen?