Christian Gauseth hylles i FIFA 22

Forrige helg spilte altså Christian Gauseth sin siste profesjonelle fotballkamp da han ledet Mjøndalen under tapet mot Bodø/Glimt. Nå er det vel få som betrakter han som Norges beste fotballspiller, men han har helt klart bemerket seg utenfor banen. Derfor gjør også EA Sports et spesielt unntak for han.

Som en hyllest har nemlig Gauseth fått et "End of an Era"-kort i FIFA 22. Dette er en ære som vanligvis kun gis til noen av verdens mest kjente og beste fotballspillere når de gir seg, men moldenseren har tross alt gjort seg bemerket på andre måter i spillverden. For de som ikke vet det har han for vane å gjøre grimaser i bildene som blir tatt til FIFA-spillene, noe som selvsagt har gjort han beryktet. Derfor kan du altså nå laste ned "End of an Era"-kortet hans, hvor han sannelig har blitt mye bedre også siden hurtigheten på magisk vis har gått opp en del hakk. Selv sier Gauseth følgende om dette:

"Fotballverdenen er et seriøst sted, hvor alle kjemper for å komme til toppen. For meg er humor og lykke en vesentlig del av sporten. Jeg spiller for gleden og kjærligheten til spillet, derfor lager jeg de morsomme grimasene. Fotball er gøy, og det er forhåpentligvis bildene mine også.

Dette er en ære, selvfølgelig. Jeg håper FIFA-fellesskapet vil sette pris på EOAE-kortet, og endelig vil mitt sanne tempo bli synlig 😉".

Vi har også fått en video for å markere anledningen som fremhever både tidligere og nye grimaser.

