Christian McCaffrey er forsideutøveren til Madden NFL 25

EA har nå kunngjort hvilken NFL-stjerne som har fått æren av å pryde forsiden av Madden NFL 25, og det er ingen ringere enn San Francisco 49ers running back Christian McCaffrey.

HQ

Det føles som et velfortjent valg (det kunne ikke bli Patrick Mahomes igjen, siden han har to forsider fra før), og vi krysser selvfølgelig fingrene for at han ikke bukker under for Madden-forbannelsen.

Vi kan ikke la være å lure på om EA fortsatt synes det var en genistrek å kalle 2013-utgaven av spillet Madden NFL 25 for å markere 25-årsjubileet for serien, når de 11 år senere nok en gang annonserer et nytt spill med samme tittel?

Uansett vil spillet bli utgitt på PC, PlayStation og Xbox den 16. august.